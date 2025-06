Ninfoplastia: entenda cirurgia íntima feita pela mãe de Vanessa Lopes

Outros fatores podem justificar o procedimento, como candidíase recorrente, dificuldade para urinar e acúmulo de secreções. Lábios muito grandes podem favorecer o surgimento de infecções fúngicas, dificultar a higienização da região e causar desconfortos no dia a dia.

Tempo de recuperação costuma ser breve. A região normalmente desincha e apresenta melhora no aspecto entre sete e dez dias. A liberação para atividades físicas ocorre após uma semana, e a retomada da vida sexual é recomendada após 21 dias.

Outros procedimentos

A ninfoplastia é um dos procedimentos mais comuns quando o assunto é cirurgia plástica na região íntima, mas não é o único. Veja outros:

Redução do monte de vênus: O monte de vênus é localizado acima do púbis, e quem busca a operação reclama de ter muito volume no local, ficando em evidência ao usar calças mais justas ou biquínis. A diminuição dessa área pode ser feita com lipoaspiração.

Clitoriplastia: A cirurgia é feita no clitóris e por isso é a mais delicada. Pode ser feita para remover excesso de pele da área e deixar o clitóris mais exposto, para reconstituição do órgão ou quando há problemas de má-formação.