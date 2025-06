Pais imaturos, filhos ansiosos: quando o adulto não dá conta de ser adulto

Dá para reverter os danos?

Depende. "Aqueles que amadurecem precocemente costumam ter mais chances de buscar ajuda, porque reconhecem o sofrimento. Eles tendem a se beneficiar de terapia e conseguem, aos poucos, ressignificar sua história", afirma Wimer Bottura. "Já os que permaneceram imaturos como os pais terão mais dificuldade, porque nem sempre enxergam as consequências dos próprios atos", explica.

A boa notícia é que há esperança para ambos os casos —desde que exista uma faísca de consciência. "Todos nós carregamos as marcas do nosso desenvolvimento. Algumas são mais comprometedoras do que outras. Cabe aos adultos reconhecerem essas marcas e buscar resolvê-las, para não as transmitir às crianças sob sua responsabilidade", resume o psicólogo Leandro Groba.

Em crianças, dependendo do quanto a imaturidade dos pais afetou o desenvolvimento emocional, a psicoterapia infantil pode ser necessária. Ainda assim, o envolvimento dos pais no processo é fundamental. "Quando os pais investem no próprio bem-estar físico e mental, isso se reflete diretamente na saúde emocional dos filhos", reforça Maria Eduarda Bernardi, psiquiatria pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e diretora da Clínica Maia Prime Morumbi.

Como ajudar pais imaturos

A mudança não vem de repente, nem de broncas e cobranças alheias. "A crítica direta afasta essas pessoas. Elas se defendem, recuam, fogem", diz Bottura. Por isso, o trabalho terapêutico precisa ser construído com acolhimento, confronto respeitoso e estímulo à autorresponsabilidade. Entre as abordagens mais eficazes, destacam-se: