7 táticas simples que vão ajudar você a correr melhor

Varie o ritmo

Ao seguir um plano de corrida, você vai perceber que nem todo treino é igual. Correr sempre no mesmo ritmo limita sua evolução. "Se um corredor se acostuma a treinar sempre no mesmo ritmo, ele não vai conseguir aumentar a velocidade no momento que precisar dar um sprint, por exemplo", explica Luís Carlos C. Batista, supervisor de capacitação Evoque Academia e especialista em fisiologia do exercício.

Imagem: Getty Images

Ou seja, se você quer correr melhor e mais rápido, vai precisar variar os ritmos e seguir diferentes tipos de treino. O fartlek (variação livre de ritmos) e os treinos intervalados (corridas rápidas com pausas), por exemplo, ativam diferentes sistemas do corpo, como a resistência, a velocidade e a recuperação.

"Podemos fazer de um a dois treinos por semana variando o ritmo. Além de mais divertidos, eles preparam o corpo para se adaptar a diferentes situações de prova e para melhorar a performance", completa Dias.

Fortaleça os músculos

Imagem: Getty Images

A musculação não serve apenas para ganhar massa. Para quem corre, ela é essencial para prevenir lesões, melhorar a estabilidade e aumentar a eficiência do movimento. Dê preferência a exercícios funcionais, com mais repetições e cargas moderadas, priorizando a resistência muscular.