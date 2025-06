Não é camomila: esse chá ajuda a diminuir a ansiedade

Você já deve ter ouvido que suco de maracujá acalma, mas, na verdade, as propriedades mais calmantes estão nas folhas da planta, e não na fruta.

O maracujá pertence ao gênero Passiflora, com mais de 600 tipos, sendo a Passiflora incarnata a mais estudada, por conter maior quantidade de passiflorina — substância com efeito calmante e relaxante.

A passiflorina interage com o neurotransmissor GABA, que tem uma ação depressora do sistema nervoso central, provocando esse efeito calmante, que ajuda a diminuir a ansiedade sem prejudicar as atividades do dia a dia, já que não estimula o sono, por exemplo.