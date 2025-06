Como é o método 20 + 1, queridinho de Bruna Griphao e outras famosas?

Exercícios não têm alto nível de dificuldade e podem ser feitos usando o próprio peso corporal. Caso você queira fazer em casa, não é necessário ter equipamentos especiais. "O treino pode ser feito em qualquer lugar. Você quer fazer na academia? Você vai fazer, por exemplo, um supino reto com haltere 20 vezes. [Depois], vai na esteira, na escada, na bicicleta e faz um minuto, ou faz um polichinelo", exemplifica Lapa.

[O método] é altamente motivacional, porque ele te induz a não querer parar. A sensação de cansaço é muito alta, você acaba suando, pingando o corpo inteiro, e isso motiva também. Ricardo Lapa

Método pode ser adaptado conforme o nível do aluno

Treino pode ser adotado por todas as pessoas, segundo o personal trainer. "Eu sempre passo exercícios para iniciantes e avançados. Se a pessoa estiver em um nível avançado, pode fazer todos os exercícios sem restrição, como burpee, agachamento, afundo e exercícios de perna no geral, em que se usa peso do corpo", explica. No caso de iniciantes, o foco são exercícios mais fáceis e com pouca amplitude. "De preferência, [o aluno iniciante pode fazer o exercício] apoiando o joelho no chão, usando a cadeira ou o sofá como apoio, para facilitar o movimento", diz Lapa.