Difícil parar de fumar? Veja 5 passos para largar o cigarro de vez

3. Compartilhe e peça ajuda

Converse com familiares, colegas e pessoas próximas sobre a sua vontade de largar o vício. Com essa troca íntima sobre as dificuldades do tabagismo, você cria uma rede ampla de auxílio para os momentos mais duros do rompimento com a nicotina.

"As pessoas próximas não fumantes podem incentivar com reforços positivos, deixando claro que esse momento mais duro de abstinência tende a passar. Contraindico que os familiares fiquem o tempo todo lembrando dos momentos com o cigarro, falando sobre como a casa fedia quando a pessoa costumava fumar, por exemplo. Isso tende a reviver na memória o hábito de fumar. É importante sempre acolher", orienta Thatiane Fernandes, psiquiatra.

4. Procure outras distrações e se exercite

Meditar, apostar em exercícios de respiração, alongamento e técnicas como pilates e ioga pode ser bastante proveitoso no processo de largar o vício. Além disso, tente acrescentar caminhadas e atividades aeróbicas, que ajudam a liberar neurotransmissores relaxantes.

5. Evite os gatilhos