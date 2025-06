Alergia ao leite de vaca: entenda quadro que levou filho de Viih Tube à UTI

Existem três tipos de APLV:

IgE Mediada: reações imediatas, aparecem de segundos até duas horas após a ingestão do leite;

não Mediada: reações tardias, podem aparecer horas ou dias após a ingestão do leite; e mistas: as reações podem surgir de forma imediata e tardia após a ingestão do leite.

Alergia é diferente de intolerância. Apesar de serem desencadeadas pelo mesmo alimento, essas condições são correspondem ao mesmo quadro. Na intolerância, o organismo não é capaz de digerir um certo nutriente. Neste caso, seria a lactose, que é o açúcar do leite. Isso ocorre devido à falta de uma enzima chamada lactase, que quebra este açúcar em versões menores. Sem a enzima, a lactose vira alimento para bactérias no intestino, o que provoca fermentação no órgão. Já nos casos de alergia, acontece uma reação do sistema imunológico ao consumo do alimento, que o encara como um risco ao organismo.

A APLV exige uma dieta rigorosa, sem nenhum contato com a proteína do leite de vaca. É necessário, também, ficar atento aos rótulos dos alimentos. Substâncias como caseína e soro, por exemplo, significam que há leite naquele produto.

A falta de leite pode resultar na carência de cálcio e algumas vitaminas, o que torna necessário um acompanhamento médico e nutricional. Em alguns pacientes mais graves, contatos indiretos, como o cheiro da fervura do leite, o uso de uma esponja com resquícios de alimentos do tipo, ou mesmo o beijo de alguém que acabou de consumir leite ou derivados podem resultar em reações alérgicas.

No caso de bebês com APLV que são amamentados, a mãe geralmente precisa excluir leite e derivados da dieta. Essa recomendação é indicada já que as proteínas do leite de vaca são transmitidas ao bebê via leite materno. No caso de bebês que se alimentam com fórmulas infantis, é necessário oferecer produtos específicos, sem a proteína do leite de vaca.