'Treino híbrido' é novo hype da atividade física; entenda como ele funciona

"Treino assim há quase dois anos. Descobri que posso fazer um pouco de cada coisa que eu gosto bastante, que são os esportes", diz.

A rotina dos dois representa o novo hype do mundo fitness: o chamado "treino híbrido", tendência que se tornou recorrente nas redes sociais e aparece em vídeos de celebridades, como do cantor sertanejo Lucas Lucco, que até mesmo empreende no ramo.

Em tese, a prática combina atividades aeróbicas com exercícios de força, como corrida e musculação —mas, para especialistas, o conceito não é exatamente novo. "O treino híbrido virou moda, mas é uma moda boa", diz Karina Hatano, coordenadora da pós-graduação de medicina do exercício e do esporte do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

Segundo a doutora, a onda do "treino híbrido" coincide com o atual "boom" da corrida de rua no pós-pandemia, quando muitas pessoas aderiram aos exercícios ao ar livre. "Como bastante gente começou a se lesionar, foi indicado a elas também o fortalecimento da musculatura", diz.

A questão, afirma Hatano, é que "híbrido" virou um rótulo genérico. O termo pode significar corrida e musculação, natação com pilates, crossfit com yoga, ou seja, qualquer combinação entre modalidades. Isso o diferencia, por exemplo, de métodos como o crossfit, que têm uma estrutura programada.