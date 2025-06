Por que temos tanto medo de fracassar? Motivo pode estar na infância

Essa bagagem emocional cobra seu preço. A pessoa cresce com a sensação de que nunca é boa o suficiente, não importa o quanto se esforce. Quando algo dá certo, o mérito é sempre do acaso, da sorte ou do networking. Quando dá errado? A culpa é um carimbo automático.

Fracasso vira ameaça existencial

A síndrome do impostor transforma o fracasso em uma espécie de sentença: errar não é apenas normal, é inadmissível. É aí que entra o medo paralisante. A crítica vira prova de incompetência. O elogio, desconfiança. E o desafio, um campo minado onde qualquer passo em falso pode detonar a autoestima.

No fundo, o problema não está nos fracassos em si, mas na nossa interpretação deles. Quem sofre com a síndrome costuma acreditar que não pode errar nunca — porque um erro expõe aquilo que já se suspeita: "Sou uma fraude".

Imagem: Getty Images

Como sair desse ciclo?

A saída exige coragem, mas não a coragem de parecer invencível, e sim a de aceitar que todo mundo, inclusive você, tem limitações. A psicoterapia ajuda a desarmar os gatilhos que alimentam o medo de fracassar, reconstruir a própria imagem e encarar os erros com mais leveza. Um coach de carreira também pode contribuir, desde que o foco não seja apenas "performar", mas compreender seu próprio valor (mesmo sem medalhas).