Para além do sol: 6 hábitos que aceleram o envelhecimento da pele

A posição como você dorme também pode ser prejudicial. Ficar com o rosto muito enfiado no travesseiro ou passar todas as noites com a cabeça virada para o mesmo lado pode colaborar para a formação de rugas apenas em algumas partes da face.

Cuidar bem da pele antes de cair na cama ajuda a potencializar os benefícios gerados pelo descanso. Para isso, limpe e tonifique a pele e aplique produtos com substâncias que vão potencializar o reparo e a renovação celular, como as vitaminas C e E, o revesratrol, o picnogenol, a luteínas e os ômegas 3 e 6.

5. Beber álcool em excesso

A ingestão de bebida alcoólica aumenta o estresse oxidativo da pele, processo no qual os radicais livres prejudicam o tecido, deixando-o menos firme, com menos elasticidade, hidratação e com um aspecto mais envelhecido.

Outro problema de quem exagera nos drinques é que o organismo precisa de água para metabolizar o álcool e, se não houver líquido suficiente no corpo, vai retirá-lo dos tecidos —a pele, por exemplo. Isso leva à diminuição do viço e ao aumento do ressecamento, o que pode levar à descamação. Portanto, o ideal é não abusar.