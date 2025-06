O que faz um relacionamento durar? Veja 6 dicas de especialistas

A terapia de casal não deve ser procurada só quando surgem problemas, mas também de forma preventiva. Muitos casais ignoram questões importantes durante o namoro, como divisão de despesas e tarefas domésticas, e só percebem as dificuldades depois do casamento. O terapeuta pode ajudar a mediar essas conversas, alinhar as expectativas e entender melhor o relacionamento.

A ajuda profissional também é importante quando há muitas discussões, dificuldade de reconhecer erros ou de perdoar. O terapeuta pode ajudar a reconstruir a relação ou, se for o caso, encerrar o casamento de forma respeitosa.

Imagem: kupicoo/ iStock

3. Comunique-se

A comunicação é um dos pilares fundamentais em um relacionamento conjugal, por isso:

Use a primeira pessoa no plural quando for falar com seu parceiro. Lembre-se de que vocês estão no mesmo time.