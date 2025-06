Famosas do TikTok veem abrigo na web e fazem terapia para problemas offline

Em uma polêmica recente no TikTok, ela chegou a ficar uma semana sem postar nada, algo fora da curva para quem está acostumado com seus mais de 20 posts diários.

Vida real, problemas reais

Sofia Schaadt também faz terapia. E, como Liz, não é exatamente por conta de seu trabalho com as redes sociais, mas pelas dificuldades de relacionamento na escola.

Para a mãe Amanda, essa é uma questão frequente para a filha. Apesar na popularidade nas redes sociais, que reflete em sua rotina, já que é convidada para muitos eventos, é no dia a dia que as dificuldades acontecem.

"Muitas amizades que eram próximas acabam ficando com um pouco de ciúme. Ela tem amigas que se afastaram", avalia ela.

Já Alice e Julia, não fazem terapia. "Por enquanto, não vejo necessidade. Mas elas não têm a parte do acesso, do contato com o público", pondera Morgana Secco, mãe das meninas, que acredita que as filhas ainda não sentem o impacto da fama na internet.