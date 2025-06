Estes alimentos podem baixar a pressão - mas você deve fazer sua parte

Campeões naturais da vasodilatação

Alguns alimentos são considerados aliados naturais na luta contra a hipertensão por suas propriedades vasodilatadoras. Eles ajudam os vasos sanguíneos a relaxarem, o que facilita a circulação do sangue e reduz a pressão nas paredes arteriais. Veja quais são:

Alho e chocolate amargo (acima de 70% de cacau): estimulam a produção de óxido nítrico, um potente vasodilatador natural;

Cebola: rica em quercetina, um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias e que ajuda a reduzir a pressão;

Beterraba, espinafre e outros vegetais: fontes de potássio, que ajuda a eliminar o excesso de sódio do corpo. "A ingesta de potássio é benéfica, principalmente aquele oriundo de alimentos como feijões, ervilhas, vegetais verde-escuros, banana, melão, cenoura, beterraba, frutas secas, tomate, batata e laranja", explica Rui Póvoa. Aumentar a presença desses alimentos no dia a dia é uma estratégia eficaz e segura — especialmente para quem tem pressão limítrofe ou já foi diagnosticado com hipertensão.

Pimenta: contém capsaicina, substância que pode contribuir para a dilatação dos vasos;