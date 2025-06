7 táticas para evitar lesões na corrida e dicas para evoluir no esporte

É errado correr todos os dias? Sim, e você pode se machucar

Imagem: Getty Images

Repleta de benefícios para a saúde física e mental, a corrida é um esporte viciante —uma das razões para isso é a tal da endorfina, substância produzida durante o exercício, que gera sensação de euforia, prazer e bem-estar.

Empolgadas, muitas pessoas começam a correr e querem treinar todos os dias. Mas vá com calma, pois você pode se machucar.



Ao correr, exigimos bastante dos músculos, das articulações, do sistema cardiovascular e até dos ossos. Dependendo da intensidade do exercício, nosso organismo precisa de cerca de 48 a 72 horas para se recuperar completamente e gerar as adaptações necessárias para o condicionamento melhorar.

Se correr todos os dias, você pode não só atrapalhar sua evolução no esporte, como também aumentar o risco de sofrer lesões.

A recomendação geral para um iniciante é correr de três a quatro vezes por semana, com ao menos um dia de descanso entre um treino e outro, como explicou o treinador Samir Sabadin em reportagem de VivaBem.