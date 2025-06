'Hidrocefalia de idoso': entenda doença que fez Chico Buarque ser operado

O cantor Chico Buarque, 80, passou hoje por uma cirurgia neurológica após ser diagnosticado com um quadro de hidrocefalia de pressão normal, condição conhecida pelas siglas HPN. "A cirurgia transcorreu sem complicações e terminou rapidamente. O artista já se encontra no quarto, em observação de pós-operatório, com seu habitual bom humor.", diz a assessoria do músico, em nota.

O que é HPN?

Acúmulo anormal de líquido no cérebro. Nessa condição, o cefalorraquidiano, mais conhecido como líquido do cérebro, fica acumulado dentro dos ventrículos cerebrais, que são cavidades que fazem parte do sistema nervoso. É uma condição que geralmente afeta pessoas acima dos 60 anos.

Sintomas são sutis e insidiosos. O acúmulo de líquido provoca sintomas que podem ser confundidos com doenças comuns da velhice —por isso a condição também é conhecida por "hidrocefalia de idoso". A neurologista Francine Mendonça, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, explica que há três sinais principais: dificuldade para andar, com uma marcha característica, chamada marcha magnética, na qual os pés parecem "grudar" no chão, como se a pessoa tivesse dificuldade de levantar os pés ao caminhar; perda de memória ou lentidão de raciocínio; urgência ou incontinência urinária.