'Qual é o problema ser lento?' Corredora divide pensamentos em série do UOL

Serão seis episódios (confira o primeiro no vídeo acima). Cada um deles traz um trecho do longão de Raquel, que enquanto corre compartilha seus pensamentos, dificuldades no treino e um olhar real sobre a corrida de rua, com dicas que podem ajudar tanto corredores iniciantes quanto maratonistas.

Por que acompanhar

Raquel Castanharo mostra que não é preciso ser rápido, ter o tênis mais caro ou acordar de madrugada. Basta correr dentro dos seus limites. Além de corredora, Raquel é fisioterapeuta e mestre em biomecânica pela USP, além de diretora da Viva a Corrida, clínica especializada em treinos, fisioterapia e educação para corredores.