Melhora o funcionamento do intestino e imunidade: benefícios da cagaita

5. Controla a glicemia

A cagaita pode auxiliar no controle dos níveis de glicose no sangue devido às suas fibras solúveis, que retardam a absorção de açúcares e evitam as alterações bruscas nos níveis de glicemia. Portanto, o consumo pode ser benéfico para pessoas com diabetes, desde que seja moderado.

6. Faz bem para o coração

As fibras da cagaita ajudam a reduzir o colesterol LDL (considerado "ruim"), facilitando sua eliminação. Já os antioxidantes combatem o estresse oxidativo, que pode afetar o coração. Dessa forma, a fruta contribui para a saúde cardiovascular.

7. Diminui inflamações

A cagaita contém flavonoides e antioxidantes que reduzem a inflamação no corpo. Esses compostos contribuem para o alívio de condições inflamatórias, como a artrite. Além disso, protegem as células e tecidos de danos acumulados com o tempo.