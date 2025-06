Por que incompatibilidade genética atrapalharia gestação de Mariana Rios?

USP está tentando viabilizar ampliação de testes. Ao UOL News, Zatz explicou que a USP desenvolve um projeto com apoio do Ministério da Saúde para observar as incompatibilidades genéticas em genes recessivos. No entanto, a geneticista alerta que mutações genéticas ocorrem mesmo em genes que não sejam recessivos.

[O projeto] elimina o risco de doenças recessivas. Mas todos podemos ter uma criança com uma mutação nova, que nem o pai nem a mãe tenham. Ela pode acontecer naquele embrião gerado. Mayana Zatz, professora titular de genética e coordenadora do Centro de Pesquisa em Genoma Humano da USP, ao UOL News