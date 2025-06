Esfriou por aí? 5 opções de sopas proteicas para aquecer e nutrir o corpo

Quando as temperaturas diminuem, não tem jeito: a sopa volta ao cardápio com força total. Quentinha, reconfortante e nutritiva, ela é uma das formas mais gostosas de se aquecer e, com os ingredientes certos, também pode ser uma aliada da saúde.

Sopas com boas fontes de proteína, acompanhadas de legumes e carboidratos complexos, ajudam a saciar, fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo nutrido mesmo nos dias mais frios.

Confira algumas opções que combinam sabor e benefícios nutricionais: