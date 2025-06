Terapia em movimento: 'Perdi 44 kg e tratei depressão com ajuda da corrida'

O administrador Rafael Nascimento, 40, convive com a depressão há mais de uma década. Já passou por altos e baixos e descobriu na corrida uma importante aliada. "É a minha terapia em movimento, me conecta com o corpo e acalma a mente", diz. A seguir, ele compartilha sua história.

"A depressão não entrou de uma vez na minha vida, ela foi causando pequenas feridas ao longo do tempo e se intensificou em 2012 quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama.

Depois disso, pedi demissão do trabalho e realizei o desejo dela de voltar a morar em Goiás. Mas as coisas ficaram difíceis. Consegui um emprego inferior, perdi 70% da minha renda, e minha esposa ficou seis meses desempregada. Sentia uma tristeza profunda, tinha pensamentos negativos, chorava, me isolava das pessoas e, ao mesmo tempo, me sentia só. Tinha crises de ansiedade, falta de ar e ficava muito irritado.