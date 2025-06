Deixe ir embora: 5 desapegos necessários para começar um novo ciclo

O medo do desconhecido é uma das principais razões pelas quais tantas pessoas resistem ao desapego, mesmo diante de sofrimento. Relações tóxicas, empregos insatisfatórios, amizades esvaziadas e até mesmo laços familiares abusivos muitas vezes se mantêm por serem conhecidos, não por trazerem felicidade.

"O medo do 'como será' pode ser maior do que o desejo de romper com aquilo que gera sofrimento", afirma a psicóloga Natalia Pavani. Além disso, expectativas ilusórias de mudança ou lembranças positivas do passado mantêm esses vínculos vivos — mesmo quando eles já não servem mais ao presente.

Desapegos para iniciar uma nova fase

Desapegar exige coragem, mas também clareza sobre o que precisa ser abandonado para que uma nova fase possa se abrir. Aqui estão os desapegos mais comuns —e necessários: