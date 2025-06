'Treino quando filhos estão dormindo': a rotina de triatleta de Amanda Lee

Aos fins de semana, a duração dos treinos aumenta. "Mas começo cedinho e depois sou da família", diz.

Segundo especialistas, manter uma rotina como a de Amanda é possível após os 40 anos, mas requer atenção. "Se a pessoa já praticou atividade física, ela tem o que chamamos de memória motora, que facilita a retomada dos movimentos", explica Andre Vieira, preparador físico e treinador que acompanha a atriz e que também participou do programa.

A memória motora e muscular é a capacidade do corpo de reter informações sobre movimentos já realizados, o que contribui para a fluidez do retorno. Mesmo assim, o condicionamento aeróbico pode ser um desafio no início.

Já quem nunca treinou, diz Andre, deve começar com acompanhamento profissional. "Nessa fase, é importante que seja uma atividade prazerosa. Tem gente que começa super empolgada, treina sete dias seguidos e depois para. O essencial é a constância e a prudência."

