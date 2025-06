Temperatura alta, risco maior: air fryer pode afetar saúde sem você saber

A preocupação com a acrilamida está relacionada ao seu efeito tóxico. Ela está associada ao risco aumentado de desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Por isso, é importante adotar estratégias para reduzir sua formação durante o preparo dos alimentos.

Outros alimentos bastante consumidos também podem conter acrilamida quando submetidos ao calor excessivo. É o caso dos pães nas partes mais tostadas, que tendem a concentrar maiores quantidades do composto.

Legumes como cenouras e beterrabas também podem formar a substância durante o cozimento em temperaturas elevadas. Já produtos industrializados à base de farinha, como salgadinhos e alimentos empanados, costumam apresentar níveis elevados do item em razão do preparo no forno ou por fritura.

De acordo com um estudo publicado no Journal of Food Science, quando as batatas são cozidas a 180°C por cerca de 10 minutos, elas podem formar acrilamida. Isso ocorre porque, nessas condições, o amido presente nas batatas reage com os aminoácidos, formando esse composto.

Em uma pesquisa divulgada no Food Science and Food Safety foi identificado que pães assados a 160°C por cerca de 15 minutos já apresentaram concentrações de acrilamida. O estudo também constatou que biscoitos, bolos e torradas também podem conter acrilamida, dependendo do tempo e da temperatura de preparo.

Controle da temperatura e tempo de preparo

Imagem: iStock

As pesquisas reforçam a importância de controlar a temperatura e o tempo de preparo dos alimentos para reduzir a formação de acrilamida e minimizar os riscos à saúde associados ao consumo excessivo dessa substância.