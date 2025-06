5 táticas eficientes para diminuir a perigosa gordura visceral

Barriguinha de chope, pochete, pneuzinho. Esses apelidos até parecem carinhosos, mas a gordura localizada na barriga não é tão inofensiva quanto parece. Esse acúmulo é sinal de gordura visceral, que se deposita entre órgãos importantes como fígado, pâncreas e intestino, atrapalhando o funcionamento deles. E o risco vale tanto para quem está com sobrepeso quanto para quem parece magro.

As células de gorduras geram inflamação no organismo, interferem na regulação de hormônios, na absorção de nutrientes, no nível de colesterol e até na fertilidade. O acúmulo de tecido adiposo na região da barriga também está ligado diretamente ao aumento no risco de doenças cardiovasculares (como infarto e AVC), hipertensão, síndrome metabólica, esteatose hepática (gordura no fígado) e diabetes tipo 2.

Quer saber se está em risco? Pegue uma fita métrica e meça sua barriga, na altura do umbigo. Se for maior que 101,5 cm em homens ou 89 cm em mulheres, pode indicar excesso de gordura abdominal, mesmo que o peso corporal seja considerável saudável.