Tem ação anti-inflamatória e diurética: os benefícios do bacupari à saúde

6. Controla o peso

Por ser uma fruta rica em fibras, o bacupari promove uma digestão mais lenta, o que prolonga a sensação de saciedade após as refeições. Esse efeito ajuda a controlar o apetite, reduzindo a vontade de comer entre os horários das refeições e auxiliando no equilíbrio do consumo calórico diário.

7. Tem efeito diurético

O bacupari atua como diurético natural, facilitando a eliminação do excesso de líquidos no organismo. Isso ajuda a reduzir o inchaço corporal.

Contraindicações

O consumo em quantidades elevadas pode causar desconfortos no sistema digestivo, como náuseas, cólicas e diarreia. Além disso, gestantes e lactantes devem evitar o uso de extratos concentrados do bacupari sem a orientação de um profissional de saúde, para garantir a segurança tanto da mãe quanto do bebê.