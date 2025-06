Vai baixar: Ozempic e Wegovy terão redução de preço a partir de hoje

A farmacêutica Novo Nordisk anunciou a redução de preços dos medicamentos Ozempic e Wegovy no Brasil, ambos à base de semaglutida e usados para tratar, respectivamente, diabetes tipo 2 e obesidade.

O que aconteceu

Medida busca ampliar acesso aos remédios. Com preços atuais que ultrapassam R$ 1.000, versões dos medicamentos estarão abaixo disso e com valores diferentes para lojas físicas e e-commerce. O preço também varia conforme a dosagem.

Empresa fala em combater produtos irregulares. Segundo a farmacêutica, o objetivo também é "conter o uso crescente de alternativas irregulares, falsificadas e manipuladas, que representam riscos à saúde dos pacientes". No ano passado, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um aviso sobre a falsificação de Ozempic após canetas de insulina terem sido readesivadas e reaproveitadas com rótulos do medicamento.