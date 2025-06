Está enferrujado? Como destravar e melhorar funcionamento das articulações

Claro que nem tudo são flores no início. Guilherme Micheski, profissional de educação física, alerta que o começo pode ser desconfortável. E isso tem uma explicação: com o tempo, o corpo cria fibroses e tensões para proteger as articulações inflamadas. Quando você começa a se mexer de novo, rompe essas estruturas defensivas — e o preço disso é uma dorzinha extra nas primeiras semanas. Mas, depois, vem a recompensa: músculos mais fortes sustentam melhor as articulações e reduzem a sobrecarga que gera dor.

Movimento com inteligência

Imagem: iStock

Não é qualquer exercício que serve. Atividades de alto impacto, como corrida, tênis ou futebol, exigem demais das articulações e podem agravar o problema. O ideal é apostar em modalidades suaves, porém eficientes. Eis as modalidades recomendadas por especialistas:

Natação e hidroginástica: fortalecem sem impacto. A água é o ambiente dos sonhos para articulações sensíveis.

Caminhada leve: estimula a circulação, melhora o humor e a mobilidade.