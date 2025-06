'Achei que tinha engordado, mas era hérnia': doença comum pode ser grave

Situações com grande diminuição da pressão intratorácica como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e apneia do sono também podem favorecer a subida de parte do estômago para o tórax, levando a um caso de hérnia. Hilton Libanori, médico cirurgião do Hospital Albert Einstein

Sintomas mais comuns

No caso de hérnia da parede abdominal, a presença de massa palpável no umbigo, regiões inguinais ou sobre cicatrizes cirúrgicas são indicativos que o paciente precisa de ajuda médica. "Essas massas normalmente são dolorosas e reduzem com a palpação ou massagem, no entanto, voltam a aparecer com esforço abdominal", explica Libanori.

Na maioria dos casos, um exame clínico é capaz de diagnosticar se o paciente tem ou não a hérnia abdominal. Porém, em situações em que a pessoa é obesa ou que a hérnia é pequena, é necessário a realização de exames de imagem para identificar a condição.

Imagem: Getty Images

Quais são mais graves?

O principal indicativo de que a hérnia é mais grave é a dor. "Aquelas hérnias que apresentam dor, náuseas ou abaulamento que não reduz espontaneamente indicam uma maior gravidade", diz Carlos Eduardo Soares de Macedo, professor do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco).