Pneumonia silenciosa: entenda doença que tem alertado autoridades

A partir do diagnóstico, o tratamento é baseado na história clínica do paciente, com uma abordagem que pode propor o uso de diferentes medicamentos. Nos cuidados com pneumonias típicas, a recomendação em geral é usar antibióticos comuns, como a penicilina. Contudo, essa classe de medicamentos não é efetiva no combate à Mycoplasma sp., que está por trás de muitos casos atípicos (ou silenciosos).

A demora na busca por atendimento médico pode aumentar significativamente o risco de complicações graves à saúde. Entre os problemas estão insuficiência renal, pulmonar ou cardíaca, acidente vascular cerebral (derrame), necessidade de entubamento com ventilação mecânica, sepse, diálise e até mesmo encefalite.

Métodos de prevenção

Uma vez que a pneumonia silenciosa também é transmitida por meio do contato direto com secreções contaminadas, as orientações preventivas são similares aos cuidados recomendados durante a pandemia de Covid-19: uso de máscara em ambientes muito lotados (especialmente em hospitais e clínicas médicas), uso de álcool em gel, higienizar bem as mãos com água e sabão e evitar contato com pessoas com sintomas gripais.

Embora a vacina pneumocócica proteja apenas contra a pneumonia típica (Streptococcus pneumoniae), ela continua sendo altamente recomendada para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. A imunização está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) durante as campanhas anuais.

Se desconfiar de algum sintoma em você ou no seu filho, procure um serviço de pronto-atendimento. "Apesar da mudança da sazonalidade das infecções e dos possíveis riscos que uma pneumonia sem sintomas pode trazer, é importante lembrar que nós já conhecemos essa doença", observa Ximenes. "Não há motivos para se criar alarde."