Médico vira paciente da própria equipe: 'Chamei os garotos pra me operar'

"A gente" inclui a esposa dele, a hepatologista clínica Elizabeth Balbi. Juntos, eles formaram uma equipe e os processos —o anestesista está com eles desde 2000. "Começamos a crescer e nunca mais parei de fazer transplante", diz.

Ex-presidente da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos), Lúcio é chefe de transplante hepático dos hospitais Quinta D'Or e Copa D'Or e já fez cerca de 1.400 transplantes. Formou uma equipe sólida e entrosada que o acompanhou em casos variados, inclusive o dele.

'Sorte' de especialista

Já era noite quando Lúcio terminou uma cirurgia e encontrou a esposa, que foi buscá-lo no hospital. "A gente tem um problema para resolver", ela disse quando ele entrou no carro. Horas antes, Elizabeth tinha visto o resultado do exame de sangue do marido e se assustado com o indicador de tumor.

"O número normal é 10, e o dele estava em 11 mil", ela conta. "Pensei que tinham errado uma vírgula, fiquei meio desesperada." Juntos, o casal chorou, mas foi prático. "Não sou de criar alardes, a gente tinha de tentar entender o que estava acontecendo."

No dia seguinte, ele fez exames de imagem, que atestaram o câncer de fígado, justamente a especialidade dele. "Era um tumor de cinco centímetros, o limite para transplantar", afirma o médico. Em 70% dos casos, o procedimento é inviável devido ao estágio avançado da doença.