Como funciona equipamento que fez apresentador andar 14 anos após acidente

O equipamento suporta parte do peso do corpo do paciente a partir de cintas, coletes e um sistema de polias e motores. É possível regular os ângulos do quadril, dos joelhos e dos tornozelos, além de definir a porcentagem do peso corporal que será sustentado pela máquina, o que alivia as articulações e facilita o processo de reaprendizagem do andar. Com o auxílio destes recursos, mesmo pacientes com pouco controle postural conseguem iniciar o movimento de marcha.

Ao envolver as pernas e o quadril do paciente, o exoesqueleto controla os movimentos das articulações. Segundo o fisioterapeuta, este controle é feito com motores elétricos ou atuadores pneumáticos —dispositivos que usam ar comprimido para gerar movimento. Em uma esteira, a pessoa caminha presa ao exoesqueleto, em velocidade e tempo controlados pelos terapeutas que acompanham o caso. O padrão de caminhada pode ser ajustado conforme o progresso do paciente e o tratamento é elaborado para não causar dor.

A tecnologia do equipamento conta com sensores que medem o posicionamento articular, a força, o equilíbrio e o ritmo da marcha. "Alguns modelos [de exoesqueleto robótico] usam sensores de EMG [eletromiografia, exame que avalia a função dos nervos e músculos] para captar a intenção de movimento muscular", explica o especialista. "Computadores e algoritmos processam os dados dos sensores e ajustam o movimento dos motores em tempo real."

Benefícios vão além da melhora nas funções motoras

O uso adequado do exoesqueleto robótico oferece diversas melhorias no organismo. O fortalecimento muscular dos membros inferiores previne complicações associadas ao imobilismo, como atrofia muscular e problemas circulatórios. "[A máquina] Pode ajudar também na neuroplasticidade, ou seja, na capacidade do cérebro de reorganizar conexões e recuperar funções motoras", afirma Pires.