6 técnicas que reduzem aquela dorzinha muscular pós-treino

Para ganhar músculos, correr mais rápido ou evoluir a parte física em qualquer esporte, não basta apenas ter foco na atividade física e fazer os exercícios com intensidade. Cuidar da recuperação também é importante. Afinal, é depois do treino que o organismo repara os danos gerados durante o esforço e se adapta (fica mais forte) para suportar as exigências do exercício.

Atualmente, diversas técnicas são utilizadas para acelerar o processo de recuperação muscular e reduzir dores. Isso permite não só que o atleta (amador ou profissional) esteja pronto o mais rapidamente possível para um novo treino intenso, como também ajuda a reduzir o risco de lesões.

A seguir, mostramos métodos comuns que podem ajudar você. Essas técnicas podem entrar na sua rotina, juntas ou isoladamente, após uma prova, em um momento mais intenso da planilha de treinos ou até mesmo com uma frequência maior —tudo depende dos seus objetivos no esporte. O mais importante é contar com orientação de um especialista para escolher o momento e a técnica ideal.