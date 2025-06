Vídeo de Xuxa alimentando morcegos em casa viraliza; prática é perigosa?

Histoplasmose

Também conhecida por "doença do morcego" ou "doença das cavernas". A porta de entrada da doença é pelas vias respiratórias, se alojando no pulmão e, depois, podendo se espalhar para outras partes do corpo. Na maioria dos casos, a pessoa entra em contato com o fungo, mas o sistema imunológico, a defesa do corpo, "dá conta" do agente. O resultado pode ser diferente para quem tem a imunidade já comprometida.

Seus sintomas são respiratórios e parecidos com os de uma pneumonia. Entre eles estão tosse seca, febre, fraqueza e falta de ar. Mas quando a doença se dissemina, saindo do pulmão para o sangue, pode atingir órgãos como o fígado, baço e medula óssea, que resultam em calafrios, aumento destes órgãos e linfonodos, febres prolongadas, perda de peso e comprometimento imunológico que podem ser confundidos com um quadro de tuberculose.

Diagnóstico é guiado por exames laboratoriais de sangue ou secreção respiratória. Mas o isolamento do fungo, que confirma de fato a doença, pode demorar cerca de quatro semanas. Paciente é tratado com antifúngicos, por via intravenosa ou oral.

Se não for tratada, a histoplasmose pode matar rapidamente. Por isso, médicos podem iniciar o tratamento antes mesmo da confirmação do diagnóstico —e o paciente pode tomar medicamentos por até um ano.

No Brasil, há microepidemias da doença em grupos de pessoas infectadas em locais contaminados, como grutas habitadas por morcegos, galinheiros e pombais. Os locais com maior concentração estão nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Goiás, segundo o Ministério da Saúde.