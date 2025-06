Deixa tudo pra depois? Veja cinco dicas para deixar de procrastinar

Explore o porquê . Compreender as causas subjacentes é fundamental. Você tem medo de errar? Sua lista de tarefas não é realista? Ou você simplesmente adora um prazo apertado? Se a sua procrastinação for resultado de perfeccionismo ou baixa autoestima, talvez você queira explorar tratamentos baseados em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental , com um terapeuta ou por meio de atividades autoguiadas.

Comece a priorizar. Dê uma boa olhada na sua lista de tarefas. As coisas mais urgentes ou importantes estão no topo? Você deu a si mesmo tempo suficiente para concluir as tarefas? Dividir uma tarefa em partes menores e fazer pausas regulares ajudará a evitar que você fique sobrecarregado. Se não tiver certeza do que é mais importante, tente conversar sobre isso com alguém. Se você tende a deixar as coisas mais chatas para o último minuto e nunca consegue realizá-las, reserve um tempo no início de cada dia para fazer essas tarefas.