Pirula: paralisia não é único sintoma de AVC; veja sinais pouco conhecidos

O biólogo e divulgador científico Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula, sofreu um AVC aos 43 anos e está internado na UTI. Segundo nota divulgada pela equipe do podcast 'Os Três Elementos', do qual ele participa, o acidente vascular cerebral aconteceu na noite do último domingo. O estado dele é estável, mas requer atenção. "Não há, por enquanto, uma estimativa segura sobre sua recuperação", diz o comunicado.

S intomas do AVC

Fraqueza ou formigamento em um lado do corpo é o mais conhecido. Também é o sintoma mais comum, afetando rosto, braço ou perna. A pessoa pode sentir uma paralisação, como se uma parte do rosto estivesse "pendurada", ficar incapaz de levantar os dois braços e mantê-los suspensos e se sentir fraca ao levantar um copo.

Dificuldade na fala (mais lenta e mal articulada) é outro sinal de alerta. Algumas pessoas podem ficar totalmente sem falar, mesmo estando acordadas.