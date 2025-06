Como memorizar tudo mais rápido: conheça 5 técnicas eficazes

5. Defina cada coisa em um local

A técnica "palácio da memória" utiliza locais para estabelecer e organizar memórias, conectando cada uma delas a um local específico. Por exemplo, imagine o trajeto que você faz de sua casa até o trabalho ou mesmo entre seu quarto e o banheiro, se a lista for curta. Depois, associe referências desses locais a itens que você deseja lembrar, como os da lista de supermercado.

A planta ao lado de sua cama estará associada ao pão; a porta do seu quarto, ao queijo; o quadro do corredor, ao leite; e o espelho do banheiro, ao café.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/10/2020, 17/11/2021 e 30/11/2017