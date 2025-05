Volumoso, colorido, curto: o que o seu estilo de cabelo revela sobre você?

Cruella DeVil estava certa: seu cabelo entrega muito sobre quem você é. Em "102 Dálmatas", a vilã da Disney, famosa por sua cabeleira bicolor, impactante e antinormativa, dispara: "O cabelo deve ser uma declaração... um reflexo da nossa vida interior." Fora das telas, a psicologia parece concordar —e com embasamento científico.

Desde os primórdios da psicanálise, teóricos como Donald Winnicott refletiram sobre como partes do corpo podem funcionar como representações da vida psíquica. Embora não tenha escrito especificamente sobre cabelos, seus estudos sobre o desenvolvimento do self e da imagem corporal ajudam a entender por que o cabelo pode carregar significados profundos.

"As projeções inconscientes da personalidade podem ser expressas através de uma forma física feita por esse 'corpo simbólico'", explica Gustavo Magalhães, médico pela UFPI (Universidade Federal do Piauí) e psiquiatra do Instituto Perin. Assim, o cabelo funcionaria como uma espécie de espelho —uma forma externa de refletir o que há dentro de cada um.