6 lesões muito comuns na corrida e o que fazer para evitar esses problemas

Síndrome femoropatelar

É caracterizada por uma dor na frente do joelho e atrás ou ao redor da patela. O desconforto aparece com mais frequência ao descer escadas ou rampas, mas também incomoda na subida ou ao ficar muito tempo sentado com o joelho flexionado.

Causas: aumento exagerado do volume (distância) de treino, desalinhamentos no joelho e fraqueza nos principais grupos musculares usados na corrida, como quadríceps, glúteos e abdome, estão entre os principais fatores que levam a essa lesão, de acordo com o ortopedista e traumatologista do esporte Bruno Canizares.

O tratamento envolve fisioterapia, fortalecimento muscular e trabalhos de mobilidade. A liberação miofascial da musculatura também ajuda, aliviando a tensão e facilitando o movimento da patela ao dobrar e esticar o joelho.

A condição é crônica, mas com o tratamento adequado, a fase aguda pode durar de quatro a oito semanas. Em casos leves, dá para manter a corrida —com redução da carga e da intensidade. Já nos mais graves, pode ser necessário fazer um repouso parcial, trocar temporária a atividade física e continuar com o fortalecimento muscular até os sintomas melhorarem.

Para evitar a lesão, fortaleça os músculos da coxa e, principalmente, os glúteos, que desempenham papel biomecânico no alinhamento do joelho. Outra dica é controlar a intensidade e progressão do volume de treinos, evitando aumentos bruscos de carga.