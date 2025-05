Solta muito pum? Veja como diminuir os gases com medidas simples

Soltar pum faz parte do funcionamento do nosso corpo. Isso é resultado de reações químicas promovidas pelas bactérias que vivem na flora intestinal com os alimentos que ingerimos, especialmente aqueles que causam mais gases, como feijão, repolho e ovos. Além disso, engolir ar, por exemplo ao comer rápido, também aumenta a quantidade de gases.

Mas se você solta mais de 20 a 30 puns por dia - ou tem sintomas como distensão, dor abdominal, náusea e diarreia -, isso pode ser sinal de algum problema, como intolerância alimentar, síndrome do intestino irritável ou até doenças mais graves como câncer. Nestes casos, é importante procurar um médico para investigar a causa.

Normalmente, mudar a alimentação já ajuda bastante. Medicamentos de venda livre como simeticona podem ajudar na eliminação de gases, mas não reduzem a produção.