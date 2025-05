'Está tudo na sua cabeça': quando médicos não acreditam na dor do paciente

Embora algumas condições de dor ginecológica crônica, como a endometriose, estejam ganhando atenção do público e se tornando mais bem compreendidas, essa dinâmica persiste.

Uma crise de financiamento

Parte do motivo do mal-entendido em torno das condições de dor ginecológica crônica é a falta de pesquisas sobre elas. Um relatório de janeiro de 2025 das Academias Nacionais constatou que as pesquisas sobre doenças que afetam desproporcionalmente as mulheres foram subfinanciadas em comparação com as doenças que afetam desproporcionalmente os homens.

Esse problema tem se agravado ao longo do tempo. A proporção do financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde gasto com a saúde da mulher de fato diminuiu na última década. Apesar dessas disparidades conhecidas, em abril de 2025, o governo Trump ameaçou acabar com o financiamento da Women's Health Initiative, um programa de pesquisa de longa duração sobre a saúde da mulher, agravando ainda mais o problema.

Sem o financiamento federal contínuo para a pesquisa sobre a saúde da mulher, doenças como a endometriose e a vulvodínia continuarão a ser mal compreendidas, deixando os médicos no escuro e as pacientes desamparadas.

Disparidades no atendimento

Por mais difícil que seja para qualquer paciente do sexo feminino ter sua dor acreditada e tratada, obter reconhecimento pela dor crônica é ainda mais difícil para aquelas que enfrentam discriminação com base em classe ou raça.