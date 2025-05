O homem 'mais feliz do mundo' usa essas 2 palavras todos os dias

O "homem mais feliz do mundo", segundo o jornal The Times, é Meik Wiking, fundador do Museu da Felicidade e CEO do Instituto de Pesquisa da Felicidade, ambos em Copenhague (Dinamarca).

Wiking repete para si todos os dias palavras ou frases de sua cultura que contribuem para a felicidade:

Hygge: pronunciado como "hu-gah". Essa palavra dinamarquesa significa "conforto", mas também tem a ver com se sentir bem por meio da socialização, do descanso e da segurança. Para os dinamarqueses, tudo pode ser "hyggelig", desde um ambiente charmoso até pequenos momentos de alegria cotidianos.