'Não existe idade certa para ser mãe, mas corpo envelhece'

Existe uma idade certa para engravidar? Do ponto de vista pessoal, a "melhor idade" para ter um filho varia de mulher para mulher, dependendo de seus sonhos, prioridades e circunstâncias de vida. Já sob a ótica biológica, a medicina indica que existe, sim, uma faixa etária considerada ideal para uma gravidez com menos riscos à saúde da mãe e do bebê.

"Nós, mulheres, evoluímos muito do ponto de vista social, econômico, cultural e profissional, mas a gente tem uma biologia, um corpo ou metabolismo que não funciona dessa forma", explica a ginecologista Cristiane Coelho, no quinto episódio da nova temporada do "Conexão VivaBem".

A quantidade de óvulos que uma mulher produz cai ao longo do tempo. Até os 35 anos, essa queda é "mais gradual", descreve a médica. "Depois dos 35, porém, a queda é um pouco mais acelerada e, após os 40, é muito acelerada", diz ela.