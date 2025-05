Gripe, friagem, choque térmico: quando passar frio pode te deixar doente?

A hipotermia, normalmente, ocorre quando existe a exposição a frios extremos, podendo apresentar tanto sintomas leves —frio nos pés e nas mãos ou tremores, por exemplo— quanto outros mais graves, como confusão mental e até a morte.

Apesar de não haver evidências de que exista associação entre a tal da "friagem" e o resfriado, as pessoas realmente ficam mais doentes no inverno. Isso ocorre porque os vírus estão mais ativos nessa época do ano e as pessoas tendem a se aglomerar em ambientes fechados, facilitando a transmissão de micro-organismos.

Além disso, o frio pode provocar alergias e facilitar infecções. Quando a temperatura cai, geralmente, o ar fica mais seco, o que resseca as mucosas do aparelho respiratório. Isso compromete a produção de secreções com anticorpos para a defesa do organismo, favorecendo o aparecimento de doenças respiratórias.

Aquele conselho de mãe para não esquecer o casaco também não tem muito a ver com gripes e resfriados. Porém, apesar de o moletom não impedir a doença, o choque térmico —do seu corpo quente com a temperatura fria do ar— faz com que o organismo aumente a produção de energia para deixar o organismo sempre na mesma temperatura. Isso provoca uma queda de imunidade que facilita o contágio de doenças.