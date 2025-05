Ficção de cura é nova moda: 'Quando estou ansiosa, recorro a esses livros'

Kathyllen Lima Imagem: Arquivo pessoal

O que define a ficção de cura?

Marina Ginefra, editora de aquisições da Intrínseca, explica que o termo foi incorporado das feiras estrangeiras para descrever um gênero literário de histórias reflexivas e reconfortantes. "Não há critérios fechados para definir a categoria, mas, em geral, são obras que contam com mensagens positivas e dicas para quem busca uma vida melhor e, sobretudo, são leituras leves, sem restrição de idade", diz.

Outra característica marcante é a ambientação em locais que evocam uma sensação de acolhimento. Não por acaso, muitos dos títulos de maior sucesso do gênero se passam em livrarias, bibliotecas ou cafés. "São cenários propícios para o encontro de personagens a princípio sem relação alguma, mas cuja convivência e estabelecimento de conexões os leva a reflexões importantes que os ajudam a curar feridas emocionais do passado", afirma Renata Pettengill, editora-executiva do selo Bertrand Brasil, da editora Record.

Um fenômeno editorial

O sucesso comercial das ficções de cura comprova o apelo do gênero. Na Intrínseca, o livro "Bem-vindos à Livraria Hyunam-dong", da autora sul-coreana Hwang Bo-reum, já vendeu 85 mil exemplares. "A recepção foi incrível e culminou na vinda da autora à Bienal do Livro de São Paulo no ano passado", conta Ginefra. Outro destaque é a série "Vou te Receitar um Gato", da autora japonesa Syou Ishidaque, que ultrapassou 65 mil cópias vendidas.