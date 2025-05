Só contraceptivo? DIU hormonal será usado no SUS para tratar endometriose

Endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil. A doença ocorre quando o tecido do endométrio fica fora da cavidade uterina, ou seja, no ovário, nas trompas ou no intestino, em várias localizações. Assim, o dispositivo por meio da liberação de hormônio diminui a ação do estrogênio no endométrio, afinando-o.

Não é só prevenir gravidez

DIU pode ser usado para tratar câncer ginecológico, de mama e colo de útero. Nesses casos, se houver contraindicação hormonal, o DIU de cobre é uma opção.

Trata endometriose e fluxo menstrual intenso. Os DIU hormonais são a primeira escolha para tratamento da endometriose, desde que não seja profunda.

É usado como terapia de reposição hormonal na menopausa. O DIU hormonal possui a progesterona, um dos hormônios utilizados para reposição hormonal, em conjunto com o estrogênio, feito via oral ou transdérmico, na forma de adesivo ou creme.

Na contracepção, DIU pode ser usado como método de emergência. Se inserido em até 72 horas após a relação sexual, consegue-se evitar a gestação.