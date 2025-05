Anvisa ordena apreensão de lote falsificado de botox

Médicos alertam que complicações podem ocorrer devido a diversos fatores, especialmente o uso de produtos não regulamentados pela Anvisa, como este lote do Dysport. Além disso, reações mais graves podem ocorrer por diluições inapropriadas, aplicação incorreta e pouca capacitação do profissional.

É importante, por isso, que o paciente busque médicos com registro no CRM local e licenças para a prática da técnica. Enfermeiros, biomédicos, dentistas e farmacêuticos também têm autorização legal para realizar este tipo de procedimento no Brasil e é de extrema importância verificar a formação, a especialização do profissional e seu registro junto aos respectivos conselhos antes de marcar o procedimento.

Peça para ver o produto antes do uso e cheque o número do lote. O profissional deverá fazer uma avaliação individualizada do paciente, segundo suas necessidades específicas, histórico médico e expectativas, e o procedimento deve ser conduzido em locais com assepsia rigorosa de instrumentos e ambiente clínico seguro.

O tratamento é contraindicado para alguns pacientes como aqueles que têm: doenças autoimunes, condições inflamatórias ativas, alergia a qualquer componente da formulação do produto, distúrbios de coagulação, doenças neuromusculares, gravidez e lactação.

*Com informações de matéria publicada em 11/04/2025.