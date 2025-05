Silêncio total: por que algumas pessoas se afastam sem dar explicações?

Dar uma pausa no contato com alguém, sobretudo após uma discussão ou em períodos de tensão, pode ser uma estratégia para lidar com emoções difíceis.

"Esse afastamento consiste em ignorar o outro, não retornar ligações, mensagens, cancelar encontros e se distanciar emocional e fisicamente", explica a psicóloga Cláudia Regina Ribeiro. Muitas vezes, essa pausa ocorre porque a relação está fragilizada, e falta segurança para conversar de forma clara e madura.

2. Comunicação passivo-agressiva e controle

Embora o afastamento possa parecer inofensivo ou até necessário, ele pode, em alguns contextos, ser uma forma de comunicação passivo-agressiva. A psiquiatra Ilíada Alves alerta que o silêncio pode ser usado para manter o controle da relação.

Nesse cenário, em vez de resolver o conflito, o distanciamento gera insegurança, suposições e fantasias dolorosas em quem foi deixado sem explicações. "As narrativas criadas internamente tendem a ser piores do que a realidade", pontua Ribeiro.

3. Pedido de atenção