É verdade que masturbação eleva testosterona, mas tira vontade de transar?

O que entendemos é que, para haver desejo de se masturbar, além dos fatores psicológicos, é necessário ter bons níveis de testosterona. Alex Meller, urologista

O que diz a ciência

Um estudo publicado em 2021 no periódico Basic and Clinical Andrology analisou se a masturbação influencia os níveis hormonais, especialmente a testosterona, em homens jovens. A pesquisa comparou três cenários: masturbação com estímulo visual, apenas estímulo visual (sem masturbação) e uma condição neutra (sem estímulo ou masturbação).

Os resultados mostraram que tanto a masturbação quanto o estímulo visual foram capazes de neutralizar a queda natural da testosterona livre que ocorre ao longo do dia. No entanto, esse efeito foi pequeno e temporário. Não foram observadas mudanças significativas nos níveis de testosterona total, cortisol ou nas proporções entre esses hormônios.

A conclusão dos pesquisadores é que a masturbação pode ter um efeito passageiro sobre a testosterona livre — a parte da testosterona que está "solta" no sangue e é a forma ativa que realmente entra nas células e faz efeito no corpo. Porém, não altera de forma relevante ou duradoura os níveis hormonais no corpo.

Diminui a libido?

"Um paciente que se masturba uma vez por dia, ou dia sim, dia não, pode ter a libido aumentada, porque ele tem mais contato com o tema. O sexo se mantém presente na vida dele", fala o urologista e sexólogo Danilo Galante. "Por outro lado, se pegarmos um paciente compulsivo, que se masturba três, quatro, cinco vezes por dia, ele pode ter uma queda na libido sim."