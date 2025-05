Ginecologista vai além de saúde íntima e sexual; veja como ele pode ajudar

O especialista orienta ainda sobre anticoncepção, educação reprodutiva e sexual e também cuidados gestacionais. Frequentemente, o ginecologista é também obstetra, quando tem a responsabilidade de cuidar tanto da gestante quando do feto.

Quando devo procurar um ginecologista pela primeira vez?

Os especialistas consultados pelo VivaBem recomendam que a primeira consulta aconteça na adolescência, entre 11 e 15 anos, mesmo sem vida sexual ativa. O objetivo nesse momento é tirar dúvidas sobre o desenvolvimento do corpo, menstruação, sexualidade e iniciar os cuidados com a saúde íntima de forma preventiva.

O acompanhamento precoce permite a criação de uma relação de confiança e favorece a prevenção de problemas futuros. Rafael Alves, ginecologista especializado em videocirurgia ginecológica e robótica dos Hospitais Memorial São José e Memorial Star, da Rede D'Or de Pernambuco.

No entanto, crianças com idade abaixo dessa faixa etária também podem necessitar de atendimento para doenças ginecológicas. "Sintomas genitourinários na infância também são tratados pelo ginecologista. Ocasionalmente, suspeita de ocorrência de abuso pode ser identificada. Distúrbios do crescimento e menstruação antes dos oito anos de idade também são situações que fazem a mãe levar a menina ao ginecologista", esclarece Helena Von Eye Corleta, ginecologista especialista em reprodução humana, membro da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) e professora de ginecologia e obstetrícia na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O ginecologista cuida só da saúde íntima?

Não. A ginecologia se envolve com todos os aspectos importantes na qualidade de vida das mulheres. "Não tratamos apenas da saúde íntima. Questões hormonais, como alterações na tireoide, TPM (Tensão Pré-Menstrual), menopausa, e também emocionais, como ansiedade relacionada à sexualidade e autoestima, fazem parte do cuidado ginecológico integral", explica Anne Pereira, ginecologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.