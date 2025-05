Evitar picos de glicose pode ajudar a manter o peso; veja como fazer isso

Farinha branca, açúcar, bolos, biscoitos e massas feitas com farinha refinada aumentam rapidamente a glicose no sangue. Prefira opções integrais e minimamente processadas.

2. Comer fibras, proteínas e gorduras antes dos carboidratos

Se for comer um prato de massa, por exemplo, comece com uma salada com folhas e vegetais crus, uma proteína (como frango ou peixe) e uma fonte de gordura saudável (azeite, abacate, castanhas). Isso reduz a velocidade de absorção do carboidrato e evita picos glicêmicos.

Imagem: iStock

3. Adicionar uma fonte de gordura boa às refeições com carboidratos

Se for comer macarrão, adicione azeite ou abacate ao prato. Isso reduz a resposta glicêmica e prolonga a saciedade.